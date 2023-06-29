Команда во главе с начальником управления образования и науки Липецкой области Инессой Шуйковой представила проект «Беседка» на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Из более чем 24 тыс. идей проект Липецкой области попал в топ-100 и будет презентован на пленарном заседании форума.

«Беседка» – это инновационное пространство, ориентированное на подростков, которые могут обратиться за помощью и поддержкой в любой трудной ситуации. В этот круглосуточный центр психолого-педагогической помощи они могут прийти самостоятельно или с семьей для урегулирования конфликта или решения какой-либо проблемы в школе или дома.

Над проектом работала команда управления образования и науки, Центра образования, реабилитации и оздоровления, Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, липецкого Института развития образования. Открытие «Беседки» запланировано на ноябрь нынешнего года. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют педагогический процесс. Опыт многих из них можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.