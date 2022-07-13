Открытая тренировка по футболу инклюзивной сборной Липецкой области прошла сегодня на стадионе «Металлург». Ее посетили участники проходящего в Липецке форума Общественной палаты РФ «Сообщество». Среди гостей были сенатор Российской Федерации Оксана Хлякина, член Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, мэр Липецка Евгения Уваркина и основатель ассоциации «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОБРО» Елена Латышева.

Наталья Москвитина высоко оценила проект «Инклюзивный футбол» и восхитилась особыми ребятами и их помощниками – воспитанниками спортивной школы №12. «Глядя на вас хочется улыбаться, забывать о проблемах, ведь вы – пример большой стойкости и силы духа. Я благодарна за то, что познакомилась с этой громадной командой. С одной стороны, занимается всего 50 детей, а с другой стороны – вокруг них 200 человек, которые помогают и всячески поддерживают их. Таким должно быть здоровое общество», — сказала Наталья Москвитина.

Липецких детей и подростков с аутизмом и синдромом Дауна бесплатно учат игре в футбол с августа 2020 года. В проекте занимается 50 мальчиков и девочек. С ними по очереди работают более 200 человек, в их числе много юных спортсменов, которые профессионально занимаются футболом в школе. Проект помогает детям с особенностями быстрее развиваться, социализироваться, обрести любовь к спорту, а спортсменам – проявить в себя в роли наставников, направить свою энергию в конструктивное русло и приобщиться к инклюзивным практикам, отметил директор спортивной школы №12 Илья Зиянгиров.

Проект запущен при поддержке Департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка. ««Инклюзивный футбол» – уникальный на сегодняшний день проект в России, благодаря которому дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша общая задача. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.