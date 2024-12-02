Управление экономического развития Липецкой области с проектом «Кадры региона» признано победителем в номинации «Практики развития кадрового потенциала органов власти» во Всероссийском конкурсе на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 264 заявки. Награду получил начальник областного управления экономразвития Кирилл Дождиков на IX Международном форуме Финансового университета. Конкурс провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Реализация проекта «Кадры региона» помогает в решении вопросов управления человеческим капиталом, проблем формирования и прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах, контрольных цифр приёма в образовательных организациях, позволяет оптимизировать взаимодействие на всех уровнях власти и бизнеса для планирования развития отраслей экономики области и принятия управленческих решений.

«Это не просто признание, а результат системной работы. Суть – в эффективном управлении кадровым потенциалом региона. Мы внедрили уникальную информационную систему, которая позволяет бизнесу и образовательным учреждениям взаимодействовать на новом уровне. Работодатели обозначают свои потребности, а система помогает корректировать планы подготовки специалистов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Информационная система «Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области» действует в регионе с 2021 года. Предприятия предоставляют данные о штатной численности и потребности в определённых специалистах. Регион, в свою очередь, загружает информацию о возможности их подготовки.

За последние три года проектом было охвачено более двух тысяч компаний с численностью свыше 180 тысяч человек, размещено 17,8 тысячи вакансий, сокращено или переведено на платную основу около 1,5 тысячи мест невостребованных специальностей, в СПО перераспределено на рабочие специальности более 1,8 тысячи учебных мест, добавлено более 360 бюджетных мест. Также с учётом кадровой потребности были пересмотрены программы обучения в колледжах и техникумах, увеличен набор по востребованным специальностям: операторы станков ЧПУ, токари, сварщики, слесари, сантехники, педагоги, медицинский персонал, а также на подготовку специалистов по аддитивным технологиям, телекоммуникационным и автоматизированным системам.

Проект реализуется управлением экономического развития совместно с управлением цифрового развития, управлением социальной политики, управлением образования Липецкой области и ОБУ «Информационно-технический центр».