Проект психологической помощи подросткам «Беседка» стал победителем Всероссийского конкурса программ социализации подростков. Это часть программы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Липчане признаны лучшими в номинации «Социализация через общение, творчество и поддержку».

«Беседку» авторы называют место примирения и поиска решения проблем. Любой подросток, столкнувшийся со сложной ситуацией, может обратиться в «Беседку», где его встретит администратор-психолог, наладит диалог, выявит проблему, поможет найти решение.

«Очень важно, чтобы у юношей и девушек формировалось понимание, что каждую проблему можно решить, и они всегда найдут поддержку и понимание у взрослых. Центры, подобные «Беседке», — важные проекты, которые помогут наладить взаимоотношения с подрастающим поколением», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Беседка» получит поддержку Федерального подросткового центра по методическому сопровождению и оснащению. Сам проект будет включен в сеть подростковых центров «Подростки России» и профессиональное сообщество специалистов по работе с подростками. Это позволить участвовать в регулярных встречах, обмениваться полезными практиками и идеями — получать регулярные консультации от экспертов, организационно-методическое и ресурсное — сопровождение деятельности подростковых центров.