Липецкий проект «Телемедицинская реабилитация онкологических больных» признан лучшим в стране. Он удостоен премии академика Савицкого. В нашем регионе проект реализовывался под руководством главного онколога области Сергея Шинкарева. Торжественная церемония награждения прошла на Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни» в Москве.

В проекте на территории Липецкой области приняли участие более 800 пациентов. После операции их подключили к специальной платформе для связи со специалистами. В специальной базе данных фиксировались показатели анализов, отчет о самочувствии, переживания. Консультации вели диетологи, реабилитологи, онкологи, логопеды. Проводились занятия ЛФК и физиопроцедуры. Большинству пациентов постоянное общение с врачом помогло уменьшить тревожность. 70% после реабилитации восстановились и вернулись на работу.

Проект стал частью комплексного клиентоцентричного подхода к лечению онкологических пациентов. В регионе проводятся и телемедицинские консультации с районными поликлиниками. Это позволяет быстрее поставить диагноз и, в случае необходимости, провести операцию. В новом оперблоке областного онкодиспансера, который построили по нацпроекту «Здравоохранение», сейчас применяют самые современные методики. Они помогают избежать осложнений и сократить срок реабилитации.

«За последние пять лет смертность от онкологии в Липецкой области снизилась почти на 6%. Это результат работы команды наших специалистов, оснащенности онкодиспансера, поддержки федерального центра. Спасибо за труд нашим докторам и крепкого здоровья всем пациентам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.