В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился третий модуль первого потока программы «Лидеры и проводники изменений». Участие в нем принимают 15 пилотных регионов, заинтересованных в развитии лучших практик бережливого производства. В рамках выездного образовательного модуля на Сахалине команды регионов готовили проекты, которые в ноябре представят первым лицам. Липецкая область заявила проект трудоустройства выпускников школ и студентов с помощью карьерного консультанта.

До внедрения пилотного проекта каждый искал работу самостоятельно, лишь единицы обращались за помощью в кадровый центр «Работа России». Проект предлагает комплексный подход в решении задач занятости молодежи. Карьерный консультант подбирает вакансии в соответствии с профессией и индивидуальными запросами. Готов сопроводить на собеседование. Консультацию можно получить с помощью чат-бота в «Телеграме» в удобное время. В чате предусмотрена и опция обратной связи: студент может обратиться к куратору по любым вопросам. Если есть потребность в переобучении, консультант подберет курсы профессиональной подготовки или повышения квалификации.

В ходе третьего образовательного модуля липчане вместе с остальными участниками познакомились с опытом одного из передовых регионов по применению бережливого управления – Сахалинской области. Изучили практики управления проектами изменений и вышли на этап планирования запуска проектов. В ноябре они представят свои проекты экспертной комиссии на четвертом модуле программы. Защита проектов и первых результатов пройдет в кампусе Мастерской управления «Сенеж».