Проект по созданию учебного центра для подготовки инженеров для машиностроительного кластера губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках проходящих здесь Дней Липецкой области.

Центр предлагается разместить на территории ОЭЗ «Липецк». Проект может быть реализован в сотрудничестве с техническим университетом. Заинтересованность в нём уже выразили крупные предприятия региона: «Моторинвест», «АйЭйчПи Апплаенс», «Амкодор» и «Трансмашхолдинг».

К решению о создании такого центра подтолкнула существующая сегодня необходимость в технических кадрах. «Ещё в 2021 году мы осознали проблему дисбаланса специальностей, которым учим, и потребности работодателей и решили поменять цифры приёма в учреждения среднего профессионального образования: увеличить набор по востребованным специальностям за счёт других профессий. Новый учебный центр мог бы серьёзно помочь инвесторам с кадрами. Он позволит обеспечить работниками создаваемый в регионе машиностроительный кластер», – пояснил Игорь Артамонов.

Сенаторы предложение правительства Липецкой области о создании корпуса учебно-технологического центра для инженерной подготовки работников машиностроительного кластера одобрили и закрепили это в решении комитета.

«Вы правильно обращаете внимание на то, что молодёжь может не знать наверняка, какую профессию выбрать, и ориентируются на то, что предлагают учебные учреждения. Тем не менее, они должны быть уверены, что, отучившись, смогут трудоустроиться», – отметил председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.