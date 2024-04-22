Читайте нас в

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Федерации профсоюзов Липецкой области прошли в Областном дворце культуры, народного творчества и кино. На заседании Совета Федерации профсоюзов Липецкой области Председатель Лариса Кудаева выступила с докладом «Гордимся прошлым, боремся за настоящее, верим в будущее». С поздравлениями в адрес Федерации профсоюзов обратились председатели липецких отраслевых профсоюзов, ветераны профсоюзного движения и председатель Молодежного совета ФПЛО.

За вклад в развитие профсоюзного движения Липецкой области лучшие профсоюзные активисты награждены региональными наградами. С 70-летием ФПЛО поздравил заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Сергей Некрасов. Он вручил награды ФНПР профсоюзному активу региона. Праздник завершился концертом.