По результатам прямых переговоров на торгово-закупочной сессии местный производитель мясной и молочной продукции подписал соглашение с торговой сетью «Пятёрочка».

Липецкий производитель «Кузминки» и представители X5 Retail Group пришли к соглашению по расширению ассортимента и вводу новой сетки мясной продукции в торговой сети «Пятёрочка».

“До сегодняшнего дня объем наших продаж в сети X5 был достаточно небольшой. Мы входили в эту сеть и должны были в течение определенного периода времени показать, насколько мы можем работать с сетью, – рассказывает Сергей Солоденко, исполнительный директор ООО “Кузьминки”. – Работать с федеральными сетями достаточно сложно. Они не просто закупают на сегодняшний день продукт. Они закупают еще и уровень сервиса, который компания предоставляет. Это и уровень логистики, и уровень качества продукта. В результате прямых переговоров мы заходим в сеть с новым брендом “Семейная трапеза”, который будет флагманом продаж в розничных сетях”.