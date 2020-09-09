Липецкий производитель металлоконструкций «РЕМИЗ» повышает производительность труда в рамках нацпроекта

Федеральный центр компетенций поможет липецкому предприятию «РЕМИЗ» на 30% повысить производительность. На площадке предприятия прошло совещание, в рамках которого обсуждалась реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Липецкой области. Специалисты ФЦК рассказали, какую поддержку может получить региональный бизнес для повышения эффективности.

«РЕМИЗ» с февраля 2020 года совместно с Федеральным центром компетенций, оптимизирует поток изготовления основного продукта компании – продольной резки металла. Диагностика с использованием диаграммы «спагетти» и картирования позволила выявить потери производства. Благодаря стандартизации работы, совершенствования системы планирования и применения инструментов быстрой переналадки к сентябрю предприятие достигло повышения производительности труда, не прибегая при этом к увеличению численности сотрудников или повышению интенсивности их работы.

В рамках реализации нацпроекта на предприятии в качестве пилотного проекта был выбран поток продольной резки металла. Чтобы сократить время протекания процесса, произвели перебалансировку производственных операций. Рабочие места организовали в соответствии с принципами 5С. Оптимизировали действия операторов. Выделили зоны входящей и выходящей продукции для уменьшения накопления материалов и полуфабрикатов. Организовали хранение материалов в соответствии с разметкой. Занимаемые площади складирования на участке продольной резки сократились с 900 квадратных метров до 600.

После реализации пилотного проекта компания начала тиражировать успешный опыт на другие производственные потоки, чтобы в течение трёх лет повысить производительность труда почти на треть.

Добиться таких результатов позволяют внедряемые на предприятиях-участниках технологии бережливого производства. Ведущие эксперты ФЦК оказывают поддержку по оптимизации производственных процессов, помогая компаниям увеличить объёмы производства и снизить себестоимость продукции, повысить прибыль и конкурентоспособность.

Претендовать на получение такой поддержки могут крупные и средние предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, ЖКХ) с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25% и выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей.

Чтобы стать участником нацпроекта, руководителю компании нужно направить заявку на сайт производительность.рф. К настоящему времени на сайт поступило более 45 заявок. ФЦК продолжает активный отбор предприятий.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.