Липецкий производитель металлоконструкций стал участником федерального проекта «Производительность труда»

Липецкий завод строительных металлоконструкций ООО «АПФОРМИНГ РУС» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это позволит предприятию выйти на новый уровень за счет внедрения современных методик бережливого производства, оптимизации ресурсов и развития кадрового потенциала.

«АПФОРМИНГ РУС» – динамично развивающееся предприятие, выпускающее широкий спектр продукции: от металлической мебели и быстровозводимых конструкций до вентилируемых фасадов, строительного инвентаря, теплиц и упаковочных материалов. Изделия производятся на современном оборудовании и соответствуют высоким стандартам качества, что делает их востребованными как в России, так и за рубежом.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» открывает перед компанией новые возможности. Специалисты проекта проведут комплексную диагностику бизнес-процессов, что позволит выявить точки роста и сократить издержки. Внедрение принципов бережливого производства повысит эффективность использования ресурсов, а обучение сотрудников современным методам управления укрепит кадровый потенциал предприятия. Кроме того, участники проекта могут рассчитывать на финансовую поддержку и льготное финансирование, что особенно важно в условиях высокой конкуренции.

«Для любой компании вхождение в проект «Производительность труда» – это не только возможность оптимизировать производство, но и важный шаг в укреплении рыночных позиций. Повышение производительности позволяет компаниями увеличить выпуск качественной продукции, расширить ассортимент и укрепить статус надежного партнера», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Федеральный проект «Производительность труда» действует до 2030 года и направлен на устойчивый рост эффективности российских предприятий. Компании, заинтересованные в участии, могут подать заявку на официальной ИТ-платформе Производительность.рф.