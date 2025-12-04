Липецкий производитель металлопроката увеличил выпуск продукции благодаря участию в нацпроекте

Липецкий производитель металлопроката ООО «ТИТАН» нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Компания присоединилась к федеральной программе повышения производительности труда в марте 2025 года.

Совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали процесс производства металлоконструкций. Меры позволили всего за несколько месяцев добиться значительных результатов: время изготовления одной партии продукции сократилось на 12%.

Для этого на производстве были внедрены конкретные решения: разработаны четкие стандарты выполнения ключевых операций; внедрена система визуального управления для сырья и материалов; организованы рабочие места по системе 5S на участке рубки металла; производство оборудовали современными инструментами и специальной оснасткой для его хранения. Особое внимание уделили обучению сотрудников. Компания подготовила собственных инструкторов по бережливому производству и запустила программу регулярного обучения для персонала.

«Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется в соответствии с указами Президента Российской Федерации. Его цель — обеспечить стабильный рост производительности труда в стране. Предприятия Липецкой области могут присоединиться к проекту и получить поддержку, подав заявку на официальном сайте производительность.рф.

ООО «ТИТАН» специализируется на производстве рулонного, листового и сортового проката, а также строительных металлоконструкций.