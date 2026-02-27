Липецкий производитель оборудования для космодрома «Восточный» повышает эффективность благодаря нацпроекту

ООО «АЛТАИР», липецкое предприятие полного цикла, специализирующееся на выпуске энергоэффективного климатического оборудования, приступило к реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Оптимизацией ключевых процессов на заводе займутся эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Липецкой области.

Компания «АЛТАИР» известна не только как производитель, но и как разработчик, успешно замещающий импортные технологии собственными решениями. Продукция липецкого бренда востребована на объектах высшего уровня ответственности. Климатические системы предприятия обеспечивают работу инфраструктуры космодрома «Восточный», московского стадиона «ВТБ-Арена» и объектов концерна «Алмаз-Антей». В пул заказчиков также входят Минпромторг РФ, Сбербанк, Лукойл и НПО «Энергомаш».

Для достижения ощутимых результатов специалисты РЦК помогут предприятию оптимизировать ключевые процессы. Во-первых, сокращение времени протекания процессов. Ускорение производственного цикла позволит быстрее выполнять заказы для стратегически важных строительных и промышленных объектов страны. Во-вторых, снижение издержек. Выявление и устранение необоснованных потерь на всех этапах сделает производство более рентабельным без дополнительных инвестиций. В-третьих, улучшение условий труда. Внедрение принципов эффективной организации рабочих мест (системы 5С) и эргономики повысит безопасность и комфорт сотрудников, что напрямую влияет на производительность.

«Участие в нацпроекте — это возможность для предприятия ООО «АЛТАИР» укрепить свои позиции на рынке за счет внутренних резервов. Оптимизация процессов и сокращение издержек позволят предприятию выпускать больше качественной продукции, оставаясь конкурентоспособной и надежным поставщиком для ключевых отраслей», — отметил директор РЦК Липецкой области Александр Вартанян.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Узнать больше об условиях участия и подать заявку можно на портале производительность.рф.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.