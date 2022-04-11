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Липецкий производитель оросительных систем наращивает производство

41 минута назад
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Западные санкции открыли новые перспективы перед предприятием из Чаплыгинского района. Компания «Новый век агротехнологий» выпускает системы капельного орошения. В сутки – около 1,5 млн метров капельной трубки. Всё производство полностью на отечественном сырье. Спрос на продукцию есть. Сейчас ее едва хватает, чтобы закрыть все поступающие запросы. Помимо российского рынка компания поставляет оросительные системы в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Мексику, Нигерию и Сербию.

«Спрос на нашу продукцию увеличился, потому что зарубежные конкуренты перестали поставлять свои товары. Сейчас такая ситуация, когда мы даже можем попытаться продавать свою продукцию на внутреннем рынке Китая и сможем достойно соперничать», – рассказал генеральный директор компании Владимир Михайлов.

На следующий год на предприятии запланировано увеличение мощностей.

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