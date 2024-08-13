Липецкая компания ООО «ПК «ЭНЕРКОМ» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Бережливый проект стартовал по итогам подписания соглашения с Региональным центром компетенций, уже создана рабочая группа. Сотрудники, вошедшие в её состав, на протяжении всего времени участия в проекте станут ядром предприятия по внедрению бережливых технологий.

Рабочая группа прошла обучение инструментам бережливого производства, применение которых в дальнейшем поможет обеспечить условия для прироста производительности труда. В течение нескольких дней сотрудники выполняли практические знания по применению инструментов бережливого производства на рабочих местах.

Компания ООО «ПК «ЭНЕРКОМ» была создана в 2009 году. На данный момент специализируется на создании и внедрении наиболее оптимальных систем освещения, с учетом себестоимости, эффективности, срока службы и особенностей сферы применения. Сотрудничает с крупнейшими промышленными, транспортными, продовольственными предприятиями как в России, так и за ее пределами.

«Эксперты РЦК помогают предприятиям анализировать внутренние производственные процессы, выявлять потери и устранять их. В результате компании открывают свои внутренние резервы, которые можно направить на обновление оборудования или расширение производственных площадей. Кроме того, предприятия, участвующие в нацпроекте, получают доступ к дополнительной финансовой поддержке и налоговым льготам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.