Липецкий производитель сэндвич-панелей нарастил эффективность на 38% благодаря бережливым технологиям

Региональный центр компетенций совместно с ООО «Металл-Гарант» подвели предварительные итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания «Металл-Гарант», специализирующаяся на производстве сэндвич-панелей, металлических профилей, водосточных систем, стала одной из 110 липецких предприятий, где реализуются бережливые технологии.

За шесть месяцев совместной работы экспертов РЦК и сотрудников предприятия отмечено значительное повышение эффективности. Пилотным направлением стала оптимизация производства сэндвич-панелей. Благодаря новым стандартам организации рабочего места по системе 5С, внедрению операционных процедур и методик быстрого решения проблем, а также систематизации хранения материалов, удалось сократить протекание технологического процесса на 37,6% — до 118 минут.

Выработка на одного сотрудника увеличилась почти вдвое — на 59,9%, до 6,46 погонных метров за смену. Особое внимание уделено уменьшению времени переналадки линии и организации передачи смены без остановки производства, что существенно повышает производительность и снижает расходы на брак. Для устойчивого развития компетенций в компании эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух тренеров, способных самостоятельно обучать персонал бережливым инструментам.

В среднем предприятия Липецкой области, участвующие в проекте, увеличивают выработку на треть, что положительно сказывается на конкурентоспособности региона. Желающие принять участие в федеральном проекте «Производительность труда» могут оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

«Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» создаёт условия для устойчивого экономического роста региона и повышения производительности предприятий. Липецкие компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.