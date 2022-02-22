АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») оказал содействие крупнейшему в регионе производителю какао, перуанского, бельгийского, гаитянского, швейцарского и российского шоколада и сахаристых кондитерских изделий ООО «Сласти» в регистрации товарного знака «SHOCOMAIL».

Товарный знак индивидуализирует результаты деятельности компании и позволяет отличать товары одних производителей от однородных товаров других. Для компании «Сласти» это открывает огромные перспективы для расширения рынка сбыта, вывода продукции на российские и международные маркетплейсы, и в дальнейшем на международные рынки.

В том числе, у компании появилась возможность составлять договоры франчайзинга и масштабировать собственный бренд. Теперь использование товарного знака позволит потребителям липецкого шоколада от компании «Сласти» быть уверенными в качестве продукции и его происхождении.

Компания активно пользуется услугами центра «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палаты, в результате участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях вышла на рынок Перу, где закупают какао-бобы для производства ремесленного шоколада. Благодаря получаемым мерам господдержки предприятие смогло разработать свой сайт, принять участие в многочисленных, в том числе и зарубежных, выставках, деловых миссиях, тренингах и конкурсах.