Липецкий производитель строительных материалов стал участником федерального проекта «Производительность труда»

Крупный производитель строительных материалов Липецкой области стал участником нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». ООО ГК «ДеКа-Строй», один из крупнейших российских производителей материалов для строительства промышленных объектов, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда».

Среди знаковых проектов с участием «ДеКа-Строй» — строительство четвертого терминала крупного логистического комплекса ТСТ «Транссервис», Калининградского завода литий-ионных батарей и участка Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Коммунарка» до станции «Новомосковская».

Благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда «ДеКа-Строй» сможет улучшить логистику и сократить производственные простои за счёт анализа и перестройки внутренних процессов, внедрить бережливые технологии для эффективного использования ресурсов,стандартизировать процессы, снизив влияние человеческого фактора. Также проект поможет оптимизировать складские запасы, сократив затраты на хранение, и повысить квалификацию сотрудников за счёт обучения современным методам управления.

«Для любой компании вхождение в проект «Производительность труда» – это не только возможность оптимизировать производство, но и важный шаг в укреплении рыночных позиций. Повышение производительности позволяет компаниями увеличить выпуск качественной продукции, расширить ассортимент и укрепить статус надежного партнера», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Компания включает в себя два завода по выпуску профилированного листа и комплектующих, а также завод по производству сэндвич-панелей и комплектующих. Используемое сырье поставляют ведущие металлургические комбинаты страны — ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК».

Участие в национальном проекте — это не только повышение производительности, но и доступ к государственной поддержке. Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», действующий до 2030 года, предприятия могут через платформу Производительность.рф.