Отдыхающие в «Прометее» на смене «Бизнес-фестиваль» школьники пробовали открыть свои фирмы в рамках лагеря. «Бизнес – это не только про деньги, но и про воспитание лидерских качеств, поиск лучших решений командой, реализацию своего творческого потенциала. Разработка стратегии своей фирмы помогает усвоить ребятам главные детали, искать во всем лучшие стороны», – сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

В лагере «Прометей» на мастер-классах участники открывают в себе новые таланты, а затем показывают результаты их проектной компании. Уже прошла презентация и защита проекта на конференции. Победителем на конференции бизнес-проектов стала фирма «Энергетики Лета». Ребята представили свой личный бренд косметики под названием «PROMelly». Они смогли не только достойно рассказать и защитить свой проект, но и сняли рекламный ролик, создали аккаунт в соцсетях и продемонстрировали свои косметические продукты.

Возрождаемый в Липецкой области «Прометей» – самый крупный в Центральном федеральном округе. Это центр со своей богатой историей и традициями. Автором педагогической системы, применяемой в лагере, считается Сталь Шмаков – советский учёный, доктор педагогических наук, уроженец Липецкой области. Сталь Анатольевич внедрил собственную методику воспитательной работы, основанную на принципах сотрудничества и сотворчества. Сейчас в лагере работают наставники, которые продолжают его дело.

«Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь. Сегодня мы делаем все, чтобы он стал еще лучше, был современным и уютным. Конечно, впереди ещё много работы по восстановлению. На это потребуется время. Главное, что лагерь снова живет, здесь звучит детский смех, а остальное мы обязательно сделаем», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.