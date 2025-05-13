Липецкий «Прометей» стал площадкой регионального этапа Всероссийской игры «Зарница 2.0»

В лагере «Прометей» Грязинского района проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Состязания собрали 400 школьников средней и старшей возрастных категорий, которых проверят на физическую подготовку, знания основ безопасности и военного дела.

Проводятся интеллектуальные, спортивные и игровые испытания: по тактической медицине, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций, основам российской государственности и военной истории, военно-тактической игре на местности и ряду других дисциплин. Отряды-победители выйдут в окружной полуфинал, который будет проведут в июне-июле. Финал «Зарницы 2.0» пройдёт в сентябре. За звание лучших сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.

«Зарница 2.0» — всероссийская игра с использованием цифровых технологий. В ней могут принять участие ребята, вступившие в «Движение Первых», возрастом от 7 до 17 лет, а также обучающиеся колледжей и техникумов от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель игры — совершенствование системы патриотического воспитания у молодёжи России, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу. Организатором игры выступает «Движение Первых» и «Юнармия» совместно с центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

«Такие мероприятия — действительно важная часть патриотического воспитания нашей молодёжи. Участие в таких соревнованиях помогает ребятам развивать командный дух, укреплять физическую форму и глубже понимать ценности, на которых строится наша страна», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.