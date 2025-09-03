Липецкий «Прометей» стал всероссийской молодёжной площадкой для создания современных цифровых решений

Всероссийский образовательный форум «Область будущего» принимает Липецкая область в лагере «Прометей». Событие объединило молодых ИT-специалистов, разработчиков и цифровых художников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России и из-за рубежа.

Форум проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и пройдёт в формате двух тематических смен: «IT-ГОРОД» и «IT-ИСКУССТВО». Первая смена объединила подростков от 14 до 17 лет и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. На смену было подано 1142 заявки из 77 регионов страны.

«Форум «Область будущего» стал важной площадкой для самореализации молодёжи в сфере цифровых технологий. Уверен, что участники не только получат новые знания и компетенции, но и внесут реальный вклад в цифровое развитие. ИT-сфера открывает безграничные возможности для профессионального роста и создания инновационных проектов, и мы создаём все условия для того, чтобы в Липецкой области молодые специалисты могли реализовать свой потенциал», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В первый день форума участники посетили мотивационную встречу от председателя Федерации компьютерного спорта Липецкой области Даниила Сапронова «О будущем игровой индустрии в России», а также лекцию от сертифицированного эксперта Сергея Кузнецова о разработке мобильных приложений VR/AR.

Вечерняя программа форума включала творческие практические занятия по созданию уникального стиля одежды на форуме. Завершился день масштабной игрой «Магистраль», где команды совместно проектировали «Город будущего».

«Я приехала на этот форум, чтобы вдохновиться и получить новые знания, которые помогут мне в моей работе педагога в области нейросетевых платформ и программирования. Этот форум – отличная возможность прокачать свои навыки и стать настоящим проводником в мир цифровых технологий для детей. Я верю, что игровые методы обучения и оптимизация образовательного процесса – ключевые аспекты, которые помогут детям лучше осваивать сложные концепции. Надеюсь, что полученный здесь опыт позволит мне не только развиваться самой, но и передавать знания своим ученикам с ещё большей эффективностью», – поделилась участница Радионова Ангелина.

Участников смены «IT-ГОРОД» ждёт интенсивная работа в профильных мастерских, где они будут создавать цифровые продукты по группам в зависимости от уровня навыков и выбранных сфер развития. Лучшие проекты смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить поддержку до 1,5 миллиона рублей.

«Всероссийский молодёжный форум «Область будущего» уже несколько лет создаёт образовательную среду для участников от 14 лет до 35 лет, интересующихся современными технологиями. Под руководством ведущих экспертов страны молодые люди осваивают практические навыки разработки IT-решений, работают над собственными проектами и развивают компетенции, необходимые для успешного начала профессионального пути. Это позволяет не только раскрыть личный потенциал каждого участника, но и внести вклад в укрепление цифрового суверенитета России. Форум готовит кадровый резерв для технологического развития страны, способствует импортозамещению в IT-сфере и создаёт условия для формирования нового поколения российских IT-специалистов, способных решать масштабные национальные задачи», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.