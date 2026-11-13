Липецкий психотерапевт создаёт VR-приложение для борьбы с тревожными расстройствами

Для человека с тревожным расстройством поездка в автобусе, поход в торговый центр или разговор с незнакомым человеком могут стать испытанием, из-за которого он порой боится даже выйти из дома. Помочь пациентам справляться со страхами с помощью виртуальной реальности разрабатывает липецкий врач-психотерапевт Валерий Вантей.

В VR-очках человек сначала видит остановку и проезжающий автобус, затем оказывается в пустом салоне, а позже — среди пассажиров. Всё происходит постепенно: врач помогает пациенту привыкнуть к ситуациям, которые вызывают у него тревогу.

Валерий Вантей взялся за разработку приложения с помощью искусственного интеллекта. Сейчас в нём уже 25 сценариев, среди которых общественный транспорт, метро и торговые центры. Многие сцены в формате 360 градусов врач снимал сам — например, липецкий лес. Его планируется использовать для расслабления и повышения стрессоустойчивости.

Приложение ещё дорабатывается. Врач планирует применять его, чтобы помочь людям с тревожными расстройствами, зависимостями и последствиями психологических травм, в том числе участникам СВО.

«Поддержка проектов, которые делают помощь психологов и врачей доступнее, — важное направление для региона. Липецкие специалисты всё чаще используют современные технологии, включая искусственный интеллект и виртуальную реальность, для решения социально значимых задач. Такие инициативы мы будем поддерживать и дальше», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.