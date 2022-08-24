Регбийный клуб «Липецк» готовится принять участие во Всероссийской спартакиаде сильнейших. В рамках подготовки игроки уделяют особое внимание отработке игровых моментов, розыгрышам мяча в стандартных положениях. Одну из предсоревновательных тренировок посетили первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и начальник регионального управления физической культуры и спорта области Маринин.

«Вы будете представлять регион на спартакиаде сильнейших. У вас есть все шансы достойно выступить, показав другим пятнадцати командам-участникам свою мощь, умения и тягу к лидерству. Мы верим в ваши силы и результат», – сказал на встрече с командой Александр Рябченко.

Соревнования по регби-7 в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдут 27 и 28 августа в Москве на территории спортивного городка Олимпийского комплекса «Лужники».

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходит с 10 августа по 2 октября. Всего в состязаниях примут участие более девяти тысяч атлетов из 85 российских регионов. В их числе и представители Липецкой области. В программу включены соревнования по 39 видам спорта.

Липецкая команда по регби создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России.

«Липецкие регбисты – целеустремлённые спортсмены, которые всегда достойно представляют наш регион. Мы поддерживаем команду, болеем за неё, желаем удачи в предстоящем турнире», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.