Липецкий региональный проектный офис признан одним из лучших в России

Региональный проектный офис Липецкой области совместно с другими субъектами РФ занял первое место по качеству работы в системе взаимодействия проектных офисов РФ за первый квартал 2025 года. Рейтинг подготовлен Департаментом проектной деятельности Правительства России. Эффективность взаимодействия проектных офисов ведется в рамках оценки доли запросов, ответ на которые предоставлен в срок, средней оценки всех направленных и полученных ответов по запросам.

«Каждый национальный проект — это возможность изменить жизнь людей к лучшему. Нацпроекты помогают решать важные социальные, экономические и инфраструктурные вопросы. Сегодня под руководством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова мы прилагаем максимум усилий для выполнения всех задач нацпроектов во имя благополучия жителей региона», – отметила и.о. министра экономического развития Липецкой области Лариса Шибина.

Региональный проектный офис функционирует на базе министерства экономического развития Липецкой области. Специалисты офиса ежедневно проверяют исполнение мероприятий национальных проектов, проводят мониторинг достигнутых результатов и показателей, обеспечивают общую координацию реализации региональных проектов.

С 2025 года Липецкая область участвует в 12 национальных проектах, 11 новых: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт», а также продолжается реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На сегодняшний день на реализацию национальных проектов в Липецкой области выделено 19,8 млрд рублей.