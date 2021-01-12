Липецкий региональный Центр инжиниринга и кластерного развития (РЦИ и КР) вошел в пятерку лучших центров инновационного развития страны по итогам рейтинга, составленного Министерством экономического развития Российской Федерации. Критерии оценки включали не только количественные показатели выполнения целевых показателей, но и качество предоставляемых услуг, информированность предпринимателей и эффективность оказываемой поддержки, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.

По словам руководителя РЦИ и КР Александра Шацких, в минувшем году услугами Центра воспользовалось более 150 предприятий области. Это способствовало увеличению их выручки, созданию новых рабочих мест, установлению и расширению кооперационных связей. Наиболее востребованными мерами поддержки стали содействие в сертификации продукции промышленных предприятий и в проведении аудита. В планах РЦИ и КР на 2021 год – расширение спектра предоставляемых услуг за счет доступа к мероприятиям по повышению производительности труда. Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением Автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области» («ЦПЭ Липецкой области»), учредителями которой являются администрация региона и Липецкая торгово-промышленная палата.

Работу АНО «ЦПЭ Липецкой области» по реализации мероприятий программы «Выращивание» в регионе высоко оценило руководство акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В письме заместителя генерального директора АО «Корпорация «МСП» Натальи Ларионовой на имя начальника регионального управления экономического развития Сергея Курбатова отмечается активное участие Липецкой области в работе регионального центра компетенций. Это позволило обеспечить исполнение контрольных точек федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Программа «Выращивание» реализуется в Липецкой области региональным Центром инжиниринга и кластерного развития АНО «ЦПЭ Липецкой области». Информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства вошла в раздел лучших практик «Выращивание – новые возможности для бизнеса» на сайте АО «Корпорация «МСП». «Мы будем и дальше продолжать эту работу, находить инструменты, чтобы поддержать бизнес в непростых условиях», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.