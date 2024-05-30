Директор АНО «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области» Юлия Старых стала спикером семинара «Социальное проектирование как метод реализации идей развития территории», который прошел в Старом Осколе для представителей 41 социально ориентированной некоммерческой организации Белгородской области, в том числе 15 белгородских ресурсных центров для НКО.

Юлия Старых имеет обширный опыт в области социального проектирования и возглавляет ряд организаций, включая Фонд «Город будущего» и Клуб лидеров НКО Липецкой области. В ходе семинара она поделилась методологией социального проектирования, алгоритмами и способами оформления проектов. Эксперт дала практические рекомендации по их реализации и помогла участникам критически оценить свои идеи, внести корректировки и составить эффективные проектные заявки.

Особое внимание было уделено возможностям получения поддержки и нахождения ресурсов для реализации социальных инициатив. Участники узнали о грантодающих фондах и организациях, таких как Фонд «Хорошие истории», Фонд Елены и Геннадия Тимченко, Коалиция «Забота рядом» и Ассоциация волонтерских центров, предоставляющих формы поддержки для реализации социальных проектов. Семинар предоставил участникам ценный опыт обмена идеями и обсуждения своих проектов.

«Липчане всегда готовы делиться успешными практиками с коллегами из других регионов, чтобы инициативы, которые действительно делают вклад в улучшение жизни людей и развитие субъекта, приносили большую пользу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.