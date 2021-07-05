Режиссер Липецкого государственного театра кукол Иван Карпов награжден дипломом лауреата международного фестиваля кукольных и синтетических театров XV международный фестиваль “КУКART”. Липчанин показал постановку “Моцарт и Сальери”.

Этот спектакль получил диплом лауреата фестиваля “За оригинальное режиссерское решение”. Иван Карпов – режиссер и актер Липецкого государственного театра кукол, член жюри театральных форумов, автор мастер-классов по изготовлению и кукловождению марионетки, участник и дипломант всероссийских и международных театральных фестивалей “KYKART”, “Соломенный жаворонок”, “Кукольный остров”, “Успех” и многих других. Автор творческой лаборатории “Театр “Под Деревом”. Выпускник филологического факультета ЛГПУ, театрального отделения ЛОКИ имени К. Игумнова и факультета театра кукол РГИСИ.

“Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения”, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.