Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных отраслей. В документе подчёркивается, что анализ прививочной кампании против COVID-19 показал её эффективность и безопасность: заболеваемость среди привитых составляет менее 0,8%.

В связи с зарегистрированным в Липецкой области ростом заболеваемости коронавирусом и угрозой распространения инфекции, руководителем регионального Роспотребнадзора принято решение о проведении обязательных профилактических прививок отдельным категориям работников в следующих сферах:

здравоохранение,

образование,

соцзащита и социальное обслуживание;

торговля,

общественное питание,

производство пищевых продуктов,

общественный транспорт;

ЖКХ и энергетика,

МФЦ, клиентские подразделения финансовых организаций и учреждений, оказывающих услуги почтовой связи,

бытовые услуги,

спортивные и косметические услуги,

театры, кинотеатры, концертные залы,

промышленные предприятия непрерывного цикла.

Также в регионе обязательной прививка от коронавируса является для государственных и муниципальных служащих, для работников органов местного самоуправления. На основании постановления руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 1 декабря 2021 года организовать проведение вакцинации от COVID-19 не менее 80% сотрудников.