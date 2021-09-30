Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных отраслей. В документе подчёркивается, что анализ прививочной кампании против COVID-19 показал её эффективность и безопасность: заболеваемость среди привитых составляет менее 0,8%.
В связи с зарегистрированным в Липецкой области ростом заболеваемости коронавирусом и угрозой распространения инфекции, руководителем регионального Роспотребнадзора принято решение о проведении обязательных профилактических прививок отдельным категориям работников в следующих сферах:
- здравоохранение,
- образование,
- соцзащита и социальное обслуживание;
- торговля,
- общественное питание,
- производство пищевых продуктов,
- общественный транспорт;
- ЖКХ и энергетика,
- МФЦ, клиентские подразделения финансовых организаций и учреждений, оказывающих услуги почтовой связи,
- бытовые услуги,
- спортивные и косметические услуги,
- театры, кинотеатры, концертные залы,
- промышленные предприятия непрерывного цикла.
Также в регионе обязательной прививка от коронавируса является для государственных и муниципальных служащих, для работников органов местного самоуправления. На основании постановления руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 1 декабря 2021 года организовать проведение вакцинации от COVID-19 не менее 80% сотрудников.