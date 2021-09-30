В регионе

Липецкий Роспотребнадзор ввёл для ряда отраслей обязательную вакцинацию от COVID-19

2 минуты назад
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Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных отраслей. В документе подчёркивается, что анализ прививочной кампании против COVID-19 показал её эффективность и безопасность: заболеваемость среди привитых составляет менее 0,8%.

В связи с зарегистрированным в Липецкой области ростом заболеваемости коронавирусом и угрозой распространения инфекции, руководителем регионального Роспотребнадзора принято решение о проведении обязательных профилактических прививок отдельным категориям работников в следующих сферах:

  • здравоохранение,
  • образование,
  • соцзащита и социальное обслуживание;
  • торговля,
  • общественное питание,
  • производство пищевых продуктов,
  • общественный транспорт;
  • ЖКХ и энергетика,
  • МФЦ, клиентские подразделения финансовых организаций и учреждений, оказывающих услуги почтовой связи,
  • бытовые услуги,
  • спортивные и косметические услуги,
  • театры, кинотеатры, концертные залы,
  • промышленные предприятия непрерывного цикла.

Также в регионе обязательной прививка от коронавируса является для государственных и муниципальных служащих, для работников органов местного самоуправления. На основании постановления руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 1 декабря 2021 года организовать проведение вакцинации от COVID-19 не менее 80% сотрудников.

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