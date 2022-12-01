Активно пользуясь мерами господдержки, сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Жар-Птица» выращивает птицу, занимается производством куриного и перепелиного яйца, комбикормов для сельхозживотных. Как сообщили в управлении сельского хозяйства В 2018 году кооператив получил грант на расширение материально-технической базы. Средства инвестировали в строительство цеха по производству комбикорма для птицы. И сегодня в месяц здесь производят более 50 тонн экструдированных гранулированных комбикормов.

В 2019 году один из членов кооператива получил грант «Начинающий фермер», с помощью которого организовал инкубаторий. Также был приобретен грузовой автомобиль и ящики для перевозки птицы. В 2020 году ещу один грант «Начинающий фермер» пошел на строительство здания птичника. Кооператив продолжал развиваться, в том числе благодаря субсидиям, выдаваемым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, в 2021 году господдержка помогла «Жар-Птице» запустить цех по убою и переработке сельхозптицы.

Сейчас в кооперативе трудятся около 50 человек. Цех по производству комбикормов полностью обеспечивает потребности членов кооператива в кормовой базе для содержания сельхозптиц и других домашних животных. «Жар-Птица» также закупает молодняк сельскохозяйственной птицы для своих членов и передает его на доращивание. Кроме того, кооператив обеспечивает рынок сбыта произведенной сельхозпродукции для своих членов.

В этом году сельхозкооператив «Жар-Птица» участвовал во всероссийском конкурсе Минсельхоза России «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» в номинации «Лучший потребительский кооператив». За достижение высоких показателей в производстве комбикормов для сельскохозяйственной птицы и животных, переработке и реализации мяса сельскохозяйственной птицы «Жар-Птица» получила серебряную медаль в своей номинации. Члены кооператива не останавливаются на достигнутом. Не так давно «Жар-Птица» получила субсидии на приобретение еще одного модуля для содержания всех видов сельскохозяйственной птицы. Также в кооперативе планируют наладить производство комбикорма для рыбы.

Государственная поддержка региональных производителей, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по доступным ценам – важнейшие направления экономической политики правительства Липецкой области. «Местные производители активно работают на благо региона и страны, их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.