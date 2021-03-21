Экс-губернатор Липецкой области, ныне член Совета Федерации Олег Королев считает, что за производство поддельных вакцин необходимо ввести уголовную ответственность.

“Граждане России очень болезненно реагируют на факты о поддельной, контрафактной продукции — продуктах питания, воде, соках, того же алкоголя, но особенно лекарственных средств. Появившаяся информация о контрафакте вакцин, их производства и реализации особенно настораживает наших граждан”, – заявил Олег Королев на заседании Совета Федерации.

Сенатор выступает за разработку законодательной инициативы о введении уголовной ответственности за производство и реализацию контрафактной фармацевтической продукции.

Сенатор выступает за разработку законодательной инициативы о введении уголовной ответственности за производство и реализацию контрафактной фармацевтической продукции.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по социальной политике провести анализ существующего законодательства в этой сфере на предмет целесообразности его изменения.