Сервис «Цифровой помощник в сфере имущественных и земельных услуг» отмечен на международном уровне. На форуме «Клиентоцентричность в государственном управлении 2024» разработку управления земельных и имущественных отношений Липецкой области назвали одной из лучших. Оценку давали 1500 экспертов. По всей России из 178 жизненных ситуаций отобрали девять.

Специалисты управления имущественных и земельных отношений нашего региона создали сервис, который помогает подобрать услугу, подходящую к жизненной ситуации каждого клиента. Например, чтобы оформить в собственность землю под гаражом, зданием, оформить аренду, достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». Решение поступит в электронном виде, подписать договор можно через мобильное приложение «Госключ».

С помощью умного помощника можно оформить восемь услуг, чтобы получить земельный участок для строительства предприятия, жилого дома или ведения бизнеса и перейти в 15 сервисов, позволяющих найти дополнительную информацию о мерах поддержки и оформить другие необходимые услуги.

Сервисом уже воспользовались более 4 000 граждан.