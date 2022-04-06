Ученик 10 класса гимназии № 64 г. Липецка Николай Лошкарев победил в конкурсе слоганов для сообщества «Большая перемена». Его слоган «Думай о будущем – создавай настоящее» признан лучшим. Наградой липчанину станет путешествие в Санкт-Петербург.

Николай Лошкарев – член региональной команды конкурса «Большая перемена», полуфиналист (2020 г.) и финалист (2021 г.), один из победителей конкурса эссе «ПостЭпидемия» (2020 г.), всероссийского конкурса медиа-проектов «МедиаБум» (2021), участник «Шоу талантов» на «Артек-арене» и исполнитель главной роли в новогоднем квартирнике «Большой перемены».

«Эта победа – результат работы не только школьника, но и родителей, и учителей. Конкурс открывает новые таланты. Липецкая молодежь очень талантлива и конкурентоспособна, поэтому готова заявлять о себе на самых масштабных площадках», – написал Игорь Артамонов.

Третий сезон самого Всероссийского конкурса школьников и студентов «Большая перемена» марта стартовал 28 марта. Организаторы: АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. «Боольшая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. На «Большой перемене» каждый находит направление по себе: журналистика, спорт, экология, творчество, волонтерство и многие другие.