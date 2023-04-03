Ученик 11 класса школы №18 Липецка Даниил Сеславинский стал победителем Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам. Олимпиада включала в себя прохождение двух этапов. На первом, заочном этапе, школьников ждали задания по трейдингу и решению кейсов. Второй, очный этап, проходил на площадке Финуниверситета в Москве. Участники прошли теоретический тур и приняли участие в биржевой игре.

Победители олимпиады «Финконтест» при поступлении в Финансовый университет получают 100% скидка на весь период обучения при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Финконтест – это ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам, которая проводится с 2009 года Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.