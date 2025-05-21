Липецкий школьник победил во всероссийском чемпионате интеллектуальной викторины «Знание.Игра»

Ученик школы имени Героя Советского Союза В.М. Игнатьева села Пружинки Липецкого округа Денис Гладкий стал победителем федерального этапа чемпионата «Знание.Игра», организованного Российским обществом «Знание» в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». 17 мая 2025 года слушатели курса приняли участие в финальном этапе интеллектуальной викторины. Чемпионат охватил все федеральные округа страны, включая новые регионы. Игра состояла из двух туров:

– Сельское хозяйство — вопросы о ключевых направлениях отрасли: животноводстве и растениеводстве.

– Безопасность и оборона — задания, посвященные Вооруженным Силам России и гражданской обороне.

Победители определились в каждой категории, Денис Гладкий продемонстрировал глубокие знания в обеих тематических областях.

Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.