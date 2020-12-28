В открытом межрегиональном конкурсе «Киберсфера» ученик «IT-куба» Савелий Хрыкин занял первое место в номинации «Сёрфинг по незнакомым сайтам».

Конкурс проходил среди кубистов, обучающихся по направлению «Кибергигиена». На суд жюри Савелий представил презентацию о безопасном поиске информации в сети Интернет.

Цель конкурса – выявление и поддержка одарённых детей, повышение уровня информационной культуры, популяризации научных знаний в области средств кибернетической безопасности среди детей и молодёжи. Он Центром цифрового образования детей «IT-куб» профессионального машиностроительного техникума Тульской области.