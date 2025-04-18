Липецкий школьник получил золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике

Евгений Кузнецов из школы №33 Липецка получил золотую медаль на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике в Болгарии. Он выступил в составе второй гостевой сборной команды России.

В соревнованиях участвовали 24 школьника из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, и Сарова. В этом году сборные команды России принимали участие в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам олимпиады российские школьники завоевали 15 золотых и девять серебряных медалей.

В этом году липецкий школьник уже стал победителем Всероссийской олимпиады по информатике. Подготовкой к различным профильным соревнованиям юный IT-гений занимается в областном Центре «Стратегия».

«Мы стремимся выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые в будущем возьмут на себя ответственность за нашу страну, за ее развитие и благополучие», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.