Липецкий школьник работает на распределительной системой для электросетей в центре «Сириус»

Воспитанник липецкого «Кванториума» Константин Есенин (на фото в середине) представляет Липецкую область в федеральном образовательном центре «Сириус» в Сочи. Вместе с командой он продолжает работу над «Интеллектуальной система симметрирования электрических нагрузок» (ИССЭЛ) — проектом, который ещё в июле позволил ему стать призёром всероссийского этапа программы «Большие вызовы». По словам Константина, ИССЭЛ сможет автоматически распределять и балансировать нагрузки в электросетях, что повышает их стабильность, надёжность и энергоэффективность.

На образовательной программе «Гранты СИБУРа» в центре «Сириус» школьники со всей страны работают над перспективными технологическими разработками. В рамках программы проходят экспертные лекции и мастер-классы от ведущих корпораций и вузов страны , таких как «Росатом», МГТУ имени Н. Баумана, Горный университет и другие.

«Уверен, что работа в такой мощной среде, при поддержке ведущих корпораций и вузов, позволит Константину и его команде вывести разработку на новый уровень. Желаю ребятам успехов и воплощения их идей в жизнь!» — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.