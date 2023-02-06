Проект высокотехнологичной школьной парты разработал учащийся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Георгий Леваков. Устройство состоит из двух сенсорных дисплеев, в памяти которых загружены учебники, атласы, контурные карты, карточки с самостоятельными заданиями и другие источники печатной информации. Также в парте присутствуют две сенсорные панели, которые выполняют роль записной тетради. Они оснащены функцией перевода записей в шрифт, схожий с почерком ученика. Для безопасности экраны парты планируют покрыть плёнкой для защиты глаз от ультрафиолета и закрыть антивандальным оргстеклом. «Замечательно, что ребята, еще учась в школе, думают, как сделать систему образования более привлекательной и интересной. По сути это задача, которую должны решать взрослые. Но школьники смело берутся за подобные проекты. Это заслуживает одобрения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Георгий Леваков учится в школе №59 «Перспектива», в Центре «IT-куб» занимается программированием на продвинутом уровне. В копилке личных достижений – участие в создании виртуальной экскурсии для промышленного предприятия и победа в региональном этапе Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов. Над разработкой гаджет-парты липчанин работал вместе с педагогом Александром Буевым в течение года для предакселератора «Технолидеры будущего» Липецкой области. На днях он представил ее вице-губернатору Анатолию Якутину.