Ученик центра «IT-куб.Липецк» Владимир Колупаев разработал сайт «Карта проблем», который поможет жителям сообщать о городских недочётах. Проект занял второе место на Всероссийском фестивале научно-технического творчества «Траектория технической мысли — 2026». Итоги подвели в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН».

Идея проста: заметил яму на дороге, переполненную мусорную площадку или сломанные качели — отметь проблему на интерактивной карте, добавь фотографию и описание. Другие пользователи смогут поддержать обращение голосованием.Система поможет представителям администрации видеть, какие вопросы больше всего волнуют жителей, и быстрее реагировать на них. Чтобы пользоваться сервисом было интереснее, школьник предусмотрел баллы, уровни и достижения за активность.

Владимир занимается программированием на Python в центре «IT-куб.Липецк» Центра образования «Приоритет». Разработать проект ему помог наставник Сергей Ролдугин. Развитие дополнительного образования детей продолжается в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Хороший пример того, как школьники могут использовать свои знания для решения реальных городских задач. Владимир не просто создал сайт, а предложил инструмент, который поможет жителям обращать внимание на проблемы и участвовать в их решении. Важно поддерживать таких ребят, давать им возможность развивать идеи и пробовать себя в современных технологиях», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.