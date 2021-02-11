15-летний Николай Корепин из Липецка появился в народном клипе Олега Газманова “Белый снег”. Видео опубликовано на канале артиста в youtube.

К предыстории. Ранее Олег Газманов выложил в своем Инстаграм “минусовку” и предложил подписчикам спеть под нее. Люди откликнулись, прислали видео, из которых в итоге собрали общий клип.

Певец отметил, что видео пришло очень много, но не все работы в силу разных причин удалось использовать. Однако девять участников флешмоба и два коллектива все-таки «пробились» в финальное видео. В нем засветился и наш земляк.

Как рассказывает LipetskMedia, Николай Корепин лично знаком со своим кумиром. Чуть более года назад его познакомил с Газмановым глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, устроив им встречу в рамках благотворительной акции “Ёлка желаний”. Встреча эта состоялась 29 декабря, как раз в день рождения Николая, которому тогда исполнилось 14 лет. А спустя год, в декабре 2020 года, Олег Газманов поздравил Николая через соцсеть уже с 15-летием.