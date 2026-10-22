Липецкий школьник стал лучшим молодым изобретателем России

Липецкий школьник разработал уникальную интеллектуальную систему и вошел с ней в число лучших молодых изобретателей России. Обучающийся «Кванториума» Константин Есенин успешно выступил на Всероссийском хакатоне по информационным технологиям «IT-прорыв». Он стал призёром в специальном направлении, где больше 70 участников со всей страны презентовали свои научно-технологические разработки.

Константин представил интеллектуальную систему «SmartSocket», направленную на повышение энергоэффективности. Его изобретение борется с проблемой «фантомного» потребления электричества, когда бытовые приборы впустую расходуют до 10% энергии даже в режиме ожидания. В отличие от коммерческих аналогов, умная розетка липецкого школьника предоставляет пользователю полную и открытую аналитику расходов.

Вместе с дипломом призёра Константин получил право войти в состав делегации от «Движения Первых» на VI Конгресс молодых учёных.

«Такие результаты – лучшее подтверждение того, что у нас в регионе созданы условия для развития технического творчества детей. «Кванториумы», «Точки роста», IT-кубы – это пространства, где школьники могут попробовать себя в реальной инженерии, найти своё призвание и уже в юном возрасте предложить решения, которые могут изменить нашу жизнь к лучшему», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.