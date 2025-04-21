Липецкий школьник стал призером всероссийской олимпиады по праву

Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву подвели в Москве. В финале приняли участие почти 400 школьников из 79 субъектов Российской Федерации. Александр Сошнин из гимназии №19 имени Поповичевой Липецка стал призером.

Конкурсные испытания прошли на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Олимпиада проводилась в три тура, в каждом из которых проверялись знания и навыки участников в различных аспектах правовой сферы. Устный тур позволил финалистам проявить ораторские способности и умение аргументировать свою позицию. В письменном – участники решали задачи и отвечали на вопросы, связанные с различными отраслями права. Ребята решали кейсы, моделировали реальные рабочие ситуации и представили свои проекты перед экспертным жюри. Впервые в истории олимпиады был проведен налоговый трек – как на письменном, так и на практическом уровне.

Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

«Искренне рад за ребят, чей упорный труд и учеба позволяют добиться побед и упростить себе поступление в высшие учебные заведения. Уверен, из таких школьников получатся хорошие кадры для будущего нашей экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.