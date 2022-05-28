Десятиклассник Николай Лошкарев из липецкой гимназии №64 имени В.А. Котельникова по итогам конкурсного отбора вошел в детскую дирекцию ежегодной Всероссийской премии «Больших перемен». Премия станет ежегодной и будет вручаться по 12 направлениям в основном конкурсе. Победители смогут получить государственную поддержку на развитие своего проекта, продукта или сервиса.

Судьями станут сами участники «Большой перемены» – детская дирекция. Именно они будут координировать подбор номинантов на премию, голосовать за них и, конечно, оценивать номинантов и присуждать награды.

Николай Лошкарев – член региональной команды конкурса «Большая перемена», полуфиналист (2020 г.) и финалист (2021 г.), один из победителей конкурса эссе «ПостЭпидемия» (2020 г.), всероссийского конкурса медиа-проектов «МедиаБум» (2021), участник «Шоу талантов» на «Артек-арене» и исполнитель главной роли в новогоднем квартирнике «Большой перемены». «Это результат работы не только школьника, но и родителей, и учителей. Конкурс открывает новые таланты. Липецкая молодежь очень талантлива и конкурентоспособна, поэтому готова заявлять о себе на самых масштабных площадках», – написал Игорь Артамонов.

Третий сезон Всероссийского конкурса школьников и студентов «Большая перемена» стартовал в конце марта. Организаторы: АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Целью конкурса является помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. «Большая перемена» – конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. На «Большой перемене» каждый находит интересное для себя направление: журналистика, спорт, экология, творчество, волонтерство и многое другое.