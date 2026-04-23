Липецкий школьник завоевал золото международного турнира по информатике

Десятиклассник липецкой школы №33 Евгений Кузнецов стал победителем Международного турнира продвинутого уровня по информатике (IATI). Он обошёл участников из 16 стран и вошёл в число четырёх российских школьников, показавших лучший результат в своей возрастной группе.

Примечательно, что трое из этих ребят – ученики крупных столичных школ. Евгений же учится в обычной липецкой школе №33, которая не так давно была капитально отремонтирована. В заведении обновили оборудование, создав современные условия для развития детей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил десятиклассника и пожелал удачи в предстоящей международной олимпиаде.

«Такие победы особенно ценны, когда ребёнок добивается успеха в обычной школе. Это значит, что у нас есть талантливые дети, хорошие учителя и правильная среда. Женя – молодец. Желаю ему не останавливаться и покорять новые вершины», – отметил глава региона.