Липецкий силикатный завод начнёт выпускать более экологичные и теплосберегающие газобетонные блоки

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и генеральный директор ООО «Липецкий силикатный завод» Сергей Сазонов подписали соглашение, направленное на комплексную модернизацию производственной линии по выпуску газобетонных блоков.

Реализация проекта запланирована на IV квартал 2026 года, общий объем инвестиций в модернизацию составит 220 млн рублей. В результате проведенных мероприятий линия будет практически полностью автоматизирована, что позволит повысить точность производства с 5–7 мм до около 0,5мм. Это переводит продукцию из второй категории (кладка на раствор) в первую категорию — блоки для кладки на клей. Тонкий клеевой шов повышает теплоэффективность стен и сокращает расходы на отопление.

Мощность обновленной линии достигнет 200 тыс. куб. м в год, при этом планируемая экономия энергоэффективности составит 10 %. Модернизация предприятия также предусматривает создание высококвалифицированных рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда. Кроме того, за счет существенного сокращения брака ожидается снижение уровня выбросов в атмосферу, что внесет вклад в достижение целей федерального проекта «Чистый воздух».

«Модернизация «Липецкого силикатного завода» — это пример инвестиций, которые дают сразу несколько эффектов: технологическое обновление производства, повышение качества продукции, рост энергоэффективности и снижение экологической нагрузки. Предприятие переходит к выпуску газобетонных блоков более высокого класса точности. Это усилит конкурентные позиции на строительном рынке», — отметил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.