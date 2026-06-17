Липецкий симфонический оркестр покорил Большой зал Московской консерватории

Впервые за всю историю региона Симфонический оркестр Липецкой филармонии выступил с сольным концертом на главной академической сцене страны — в Большом зале Московской консерватории. Вечер закрыл Всероссийский музыкальный фестиваль «Рождённые Россией».

Программа получилась уникальной. Симфоническая поэма Глазунова «Лес», написанная 22-летним композитором и почти забытая, в этот вечер звучала как открытие. К ней органично примкнули симфонические картины Лядова. Второе отделение перенесло зрителей в ХХ век: концерт для виолончели Вайнберга. Не обошлось без липецких акцентов: музыки Тихона Хренникова и фрагмента «Стан Тамерлана» из оперы «Легенда о граде Ельце» Александра Чайковского. Солировал Александр Рамм, музыкант специально выучил это произведение для выступления с нашим оркестром. Среди зрителей был и сам композитор Александр Чайковский. По окончании концерта он дал высокую оценку мастерству оркестра.

«Прозвучавшую музыку можно назвать визитной карточкой Липецкой области, которая попадает прямо в душу коренным жителям нашего региона и всего Черноземья. А в исполнении нашего симфонического оркестра она заслуживает высокой оценки и всех остальных поклонников подобного искусства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.