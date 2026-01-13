Липецкий симфонический оркестр выступил в нескольких городах Китая

Липецкий симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Константина Баркова вернулся из гастролей в Китай. В Поднебесной липчане выступили в столице республики — Пекине, а также в городах Шэньян, Цзинань, Наньян, Цзуньи и Чэнду.

В исполнении симфонического оркестра прозвучали шедевры отечественной и зарубежной академической музыки, популярная музыка из кинофильмов, произведения китайских композиторов. Татьяна Абдулина (сопрано) исполнила сольные номера и выступила дуэтом с эквадорцем Эдиссоном Агирре Андресом.

«То, что липецких деятелей культуры приглашают и ждут с выступлениями в других регионах и странах, говорит о степени признания их мастерства и известности. Для региона – это честь и гордость», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.