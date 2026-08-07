Липецкий Соцфонд назначает единое пособие по обновленным правилам. Теперь уважительной причиной нулевого дохода является уход только за близким родственником. Также меняется порядок проверки заявителя по тому адресу, который он указал в заявлении на получение единого пособия.

Ранее при назначении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком признавался уважительной причиной независимо от наличия родственных связей. Теперь это основание будет учитываться только в случае, если заявитель или член его семьи ухаживает за близким родственником. Такими считаются супруг или супруга, ребенок, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки заявителя или члена его семьи.

Новое правило применяется при уходе за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет и престарелым человеком, который по медицинским показаниям нуждается в уходе. Факт и период ухода, как и прежде, должны быть оформлены в Отделении Социального фонда по Липецкой области. Для подтверждения родства могут потребоваться свидетельства о рождении, заключении брака, перемене имени и другие документы, позволяющие установить родственную связь.

Например, если женщина ухаживает за бабушкой супруга, ей необходимо представить свидетельство о браке, свидетельство о рождении супруга, а также свидетельство о рождении его матери или отца, для которых бабушка является родителем. Если супруг ухаживает за сестрой заявительницы – инвалидом I группы, подтвердить родство помогут свидетельство о браке, свидетельство о рождении заявительницы и свидетельство о рождении ее сестры.

Если уважительные причины отсутствия дохода действовали 10 и более месяцев расчетного периода, требование к минимальному доходу не применяется. Если период был меньше, необходимый уровень дохода рассчитывается пропорционально количеству месяцев, в которых уважительной причины не было.

Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше факт проживания проверяли только в том случае, если прожиточный минимум в регионе, в котором подали заявление, был выше, чем в регионе предыдущего назначения выплаты. Теперь проверяют все заявления, поданные по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума.

Большинство сведений сотрудники регионального Соцфонда проверяют самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если не получается автоматически подтвердить проживание, то заявитель предоставляет договор найма жилого помещения или справку о посещении ребенком детского сада либо учебного заведения. Когда место пребывания или фактического проживания подтверждится, заявление будет рассмотрено по общим правилам, отметили в Отделении СФР по Липецкой области.

«В Липецкой области действует комплекс мер поддержки липчан разных категорий в зависимости от возраста, возможностей здоровья, социального положения и так далее. Меры постоянно дополняются с учетом текущей обстановки. Практически на каждой сессии облсовета в регионе утверждаются новые льготы. Перед этим их актуальность и целесообразность тщательно проверяется», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.