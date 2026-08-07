Липецкий Соцфонд назначает единое пособие по обновленным правилам

Липецкий Соцфонд назначает единое пособие по обновленным правилам. Теперь уважительной причиной нулевого дохода является уход только за близким родственником. Также меняется порядок проверки заявителя по тому адресу, который он указал в заявлении на получение единого пособия.

Ранее при назначении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком признавался уважительной причиной независимо от наличия родственных связей. Теперь это основание будет учитываться только в случае, если заявитель или член его семьи ухаживает за близким родственником. Такими считаются супруг или супруга, ребенок, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки заявителя или члена его семьи.

Новое правило применяется при уходе за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет и престарелым человеком, который по медицинским показаниям нуждается в уходе. Факт и период ухода, как и прежде, должны быть оформлены в Отделении Социального фонда по Липецкой области. Для подтверждения родства могут потребоваться свидетельства о рождении, заключении брака, перемене имени и другие документы, позволяющие установить родственную связь.

Например, если женщина ухаживает за бабушкой супруга, ей необходимо представить свидетельство о браке, свидетельство о рождении супруга, а также свидетельство о рождении его матери или отца, для которых бабушка является родителем. Если супруг ухаживает за сестрой заявительницы – инвалидом I группы, подтвердить родство помогут свидетельство о браке, свидетельство о рождении заявительницы и свидетельство о рождении ее сестры.

Если уважительные причины отсутствия дохода действовали 10 и более месяцев расчетного периода, требование к минимальному доходу не применяется. Если период был меньше, необходимый уровень дохода рассчитывается пропорционально количеству месяцев, в которых уважительной причины не было.

Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше факт проживания проверяли только в том случае, если прожиточный минимум в регионе, в котором подали заявление, был выше, чем в регионе предыдущего назначения выплаты. Теперь проверяют все заявления, поданные по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума.

Большинство сведений сотрудники регионального Соцфонда проверяют самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если не получается автоматически подтвердить проживание, то заявитель предоставляет договор найма жилого помещения или справку о посещении ребенком детского сада либо учебного заведения. Когда место пребывания или фактического проживания подтверждится, заявление будет рассмотрено по общим правилам, отметили в Отделении СФР по Липецкой области.

«В Липецкой области действует комплекс мер поддержки липчан разных категорий в зависимости от возраста, возможностей здоровья, социального положения и так далее. Меры постоянно дополняются с учетом текущей обстановки. Практически на каждой сессии облсовета в регионе утверждаются новые льготы. Перед этим их актуальность и целесообразность тщательно проверяется», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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