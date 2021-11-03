Социальные предприниматели из Липецкой области узнали, как продавать в интернете так, чтобы число клиентов росло каждодневно. О самых действенных способах роста бизнеса в виртуальном пространстве рассказал заместитель декана экономического факультета ЛГТУ, кандидат экономических наук Дмитрий Любавин – участник и победитель первенства по стратегическому менеджменту Global Management Challenge в категории Superposition.

Слушатели узнали подробности реальных историй липецких предпринимателей Липецка: как, например, продавать рыбу в интернете на миллионы рублей в месяц или как увеличить стоимость услуги в семь раз за девять месяцев за счет 10 видео на YouTube.

«Социальный бизнес может развиваться в любом направлении, а интернет – это самая удобная площадка для поиска клиентов. Главное – четко определить свою аудиторию и выходить на те площадки, где можно найти максимальное количество своих потенциальных клиентов», – подчеркнул спикер.