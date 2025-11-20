Липецкий советник директора по воспитанию получила ведомственную награду Минпросвещения России

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №28 Липецка Мария Кисова отмечена наградой Министра просвещения РФ на Всероссийском съезде родительских комитетов. Она получила благодарственное письмо за весомый вклад в родительское просвещение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Мария Кисова активно вовлекает школьников в насыщенную внеурочную деятельность: Дни единых действий, региональные и всероссийские конкурсы, Вахта Памяти, волонтерство. Особое внимание она уделяет развитию «Движения Первых» и работе школьного музея Боевой Славы 637-го штурмового авиационного полка.

Результаты этой системной работы очевидны: в прошлом году в школе №28 при непосредственном участии Марии Николаевны был открыт кадетский класс, учреждение стало Инновационной площадкой Института воспитания и получило грант от Всероссийского общества «Знание» на модернизацию школьного музея.

Свою педагогическую философию Мария Кисова описывает через известную метафору с запятой: «В предложении “Учить нельзя воспитывать” я ставлю запятую после слова “Нельзя”: “Учить нельзя, воспитывать”. Я не учу детей патриотизму, а стараюсь воспитать в них это чувство искренней любви к Родине. Больше всего в своей работе я ценю возможность повлиять на мировоззрение ребенка, изменить ход событий его жизни, привнести добро и любовь».

«Мы создаём все условия для профессионального роста педагогов, поддерживаем инновационные подходы в обучении и гордимся, что липецкие учителя задают высокие стандарты качества образования для всей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.